Путин: Инфляция закрепилась на уровне ниже 6% в годовом выражении

Инфляция в России закрепилась ниже 6% в годовом выражении. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Эксперты: Экономика РФ оказалась в одном шаге от стагфляции

На совещании по экономическим вопросам он указал, что такой показатель «безусловно, плюс».

«Необходимо вернуться на траекторию устойчивого экономического роста, конечно, с замедлением инфляции», - добавил глава государства.

Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев заявил «Радиоточке НСН», что дефицит бюджета, возможное ослабление рубля и санкции снова делают инфляцию вызовом 2026 года для большинства семей.

ФОТО: РИА Новости
