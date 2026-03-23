Путин: Инфляция закрепилась на уровне ниже 6% в годовом выражении
23 марта 202614:01
Инфляция в России закрепилась ниже 6% в годовом выражении. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании по экономическим вопросам он указал, что такой показатель «безусловно, плюс».
«Необходимо вернуться на траекторию устойчивого экономического роста, конечно, с замедлением инфляции», - добавил глава государства.
Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев заявил «Радиоточке НСН», что дефицит бюджета, возможное ослабление рубля и санкции снова делают инфляцию вызовом 2026 года для большинства семей.
