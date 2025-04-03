Минобороны РФ заявило о четырех атаках ВСУ на энергоинфраструктуру

Вооруженные силы Украины за последние сутки предприняли четыре атаки на объекты энергетической инфраструктуры России, сообщило министерство обороны РФ. По данным ведомства, отключения коснулись почти 23 тысяч пользователей.

Так, в Луганске ночью 2 апреля беспилотный летательный аппарат атаковал газораспределительную станцию «Сватово» филиала компании «Черноморнефтегаз». После взрыва начался пожар, газ перестал поступать более 11 тысячам потребителей.

В Курской области дрон ударил по энергетическому объекту филиала публичного акционерного общества «Россети Центр» - «Курскэнерго». В результате была отключена высоковольтная линия 110 кВ «Сеймская - Клюква №1». Света не было у более 1200 частных потребителей.