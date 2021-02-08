Российские военные нашли способ противостоять многосферной агрессии НАТО

В статье говорится о том, что ранее в НАТО была разработана концепция боевых операций, которые будут проходить в одно и то же время на земле, море, в воздухе, космосе и киберпространстве. Операции должны начинаться с массированного воздушного удара, чтобы вывести из строя ключевые объекты противника, отмечает RT.

Для того, чтобы сорвать план подобных многосферных операций, специалисты предлагают российским военным нанести встречный или упреждающий удар силами ВКС, он должен нанести противнику глобальный ущерб уже на начальном этапе его агрессии, передает РИА ФАН.

В материале отмечается, что для этого понадобится скоординированное применение авиации с беспилотниками, ракетами, средствами радиоэлектронной борьбы, оружием на новых физических принципах.

Глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард ранее сообщил о возможности ядерной войны с Россией или Китаем. Об этом он написал в статье для официального издания американского Военно-морского института.

