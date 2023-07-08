Российские военные нанесли удар по скоплению ВСУ в районе Угледара
Российские военные уничтожили живую силу и автомобильную технику ВСУ на южнодонецком направлении в районе Угледара. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.
«Огнем гаубичной артиллерии уничтожена автомобильная техника с националистами и минометный расчет в районе Золотой Нивы, два БМП в районе Нескучного», – цитирует Чехова РИА Новости.
Кроме того, вертолеты «Востока» сорвали попытки ротации противника к востоку от Макаровки и северо-западу от Новодонецкого. Бойцы уничтожили БТР, боевую бронированную машину и живую силу ВСУ.
Также на запорожском направлении мотострелки пресекли наступление противника в районе Работино и Лобкового, а артиллеристы уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы в районе Новодаровки. Кроме того, бойцы «Востока» ликвидировали две гаубицы ВСУ в районе Новоивановки, самоходную артиллерийскую установку близ Павловки, минометный расчет у Степногорска и пикап с военнослужащими ВСУ в районе Марфополя.
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