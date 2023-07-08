«Огнем гаубичной артиллерии уничтожена автомобильная техника с националистами и минометный расчет в районе Золотой Нивы, два БМП в районе Нескучного», – цитирует Чехова РИА Новости.

Кроме того, вертолеты «Востока» сорвали попытки ротации противника к востоку от Макаровки и северо-западу от Новодонецкого. Бойцы уничтожили БТР, боевую бронированную машину и живую силу ВСУ.

Также на запорожском направлении мотострелки пресекли наступление противника в районе Работино и Лобкового, а артиллеристы уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной борьбы в районе Новодаровки. Кроме того, бойцы «Востока» ликвидировали две гаубицы ВСУ в районе Новоивановки, самоходную артиллерийскую установку близ Павловки, минометный расчет у Степногорска и пикап с военнослужащими ВСУ в районе Марфополя.

