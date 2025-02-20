Российские военные нанесли удар по объектам энергетики Украины

Целью удара Вооруженных сил России стали объекты газоэнергетической инфраструктуры, которая обеспечивает военно-промышленный комплекс Украины, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Отключения электроэнергии после повреждения инфраструктуры начались в Луцке

Как отметили в военном ведомстве, воздушная тревога объявлялась практически на всей территории Украины.

Позднее о повреждении украинских предприятий энергетики заявил глава украинского Минэнерго Герман Галущенко.

Ранее Херсон остался без света из-за ударов по объектам энергетики, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
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