Российские военные нанесли удар по объектам энергетики Украины

Роспотребнадзор по Москве изъял из оборота более 2 тонн пищевой продукции сервиса экспресс-доставки «Самокат» Более 400 тонн воды сбросили с вертолётов при тушении здания Института точной механики на юге Москвы Шесть частных образовательных объектов возвели в ЦАО Москвы с 2020 года на средства инвесторов Почти 2 тыс семей воспользовались сервисом «Помощь в переезде» в рамках программы реновации в ЦАО Москвы