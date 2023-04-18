Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» 2-го армейского корпуса Южного военного округа (ЮВО) атаковали скопления живой силы и техники 54-й механизированной бригады ВСУ.

Также бомбардировочная авиация ЮВО ударила по пунктам временной дислокации подразделений украинской 81-й аэромобильной бригады в районе Белогоровки, пишет Газета.ру. Противник понес потери, отмечает «Свободная пресса».

Кроме того, на авдеевском и марьинском направлениях в районах Новомихайловки, Марьинки, Карловки артиллеристы нанесли удары по 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ.

