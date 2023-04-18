Российские военные нанесли групповой удар по ВСУ в районе Северска
Российские силы нанесли групповой удар по украинским войскам в районе Северска. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма, передает РИА Новости.
Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» 2-го армейского корпуса Южного военного округа (ЮВО) атаковали скопления живой силы и техники 54-й механизированной бригады ВСУ.
Также бомбардировочная авиация ЮВО ударила по пунктам временной дислокации подразделений украинской 81-й аэромобильной бригады в районе Белогоровки, пишет Газета.ру. Противник понес потери, отмечает «Свободная пресса».
Кроме того, на авдеевском и марьинском направлениях в районах Новомихайловки, Марьинки, Карловки артиллеристы нанесли удары по 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru