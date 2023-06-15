Российские военные могут начать применять новую версию АК-12 на СВО

По его словам, на сегодняшний день партия автоматов уже передана для работы в войсковой эксплуатации.

Оружие проходит испытания и различные тесты. В случае успешного прохождения всех испытаний автоматы запустят в серийное производство уже во втором полугодии.



Ранее сообщалось, что новую снайперскую винтовку «Счетчик» под патрон НАТО начали производить для Вооруженных сил России, напоминает RT.

