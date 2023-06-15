Российские военные могут начать применять новую версию АК-12 на СВО
Усовершенствованная версия автомата АК-12 может появиться в зоне спецоперации уже в этом году, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» президент концерна «Калашников» Алан Лушников.
По его словам, на сегодняшний день партия автоматов уже передана для работы в войсковой эксплуатации.
Оружие проходит испытания и различные тесты. В случае успешного прохождения всех испытаний автоматы запустят в серийное производство уже во втором полугодии.
Ранее сообщалось, что новую снайперскую винтовку «Счетчик» под патрон НАТО начали производить для Вооруженных сил России, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru