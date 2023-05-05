«Калашников» начал поставки новой формы для российских военных
Компания «Триада-ТКО» (входит в группу компаний «Калашников») начала поставки новой всесезонной формы для Вооруженных сил России. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.
«В первую поставку вошли несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек. ВКПО 3.0 – комплект ... разработанный компанией "Триада-ТКО" совместно со специалистами вещевого управления департамента ресурсного обеспечения МО РФ», — указано в сообщении.
В состав комплекта обмундирования входят флисовые термобелье и кофта; демисезонный, влаговетрозащитный, утепленный, летний костюмы; летняя фуражка; утепленная шапка; зимний шарф.
Новое поколение ВКПО отличается повышенными эргономическими характеристиками, пишет Ura.ru. Форма исполнена в новой расцветке и изготовлена из материалов с улучшенными свойствами.
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