«Калашников» начал поставки новой формы для российских военных

Компания «Триада-ТКО» (входит в группу компаний «Калашников») начала поставки новой всесезонной формы для Вооруженных сил России. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

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«В первую поставку вошли несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек. ВКПО 3.0 – комплект ... разработанный компанией "Триада-ТКО" совместно со специалистами вещевого управления департамента ресурсного обеспечения МО РФ», — указано в сообщении.

В состав комплекта обмундирования входят флисовые термобелье и кофта; демисезонный, влаговетрозащитный, утепленный, летний костюмы; летняя фуражка; утепленная шапка; зимний шарф.

Новое поколение ВКПО отличается повышенными эргономическими характеристиками, пишет Ura.ru. Форма исполнена в новой расцветке и изготовлена из материалов с улучшенными свойствами.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФКонцерн "калашников"

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