Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийскую Кумхану

Военные из российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарную помощь в город Кумхана, сообщили РИА Новости.

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Поддержку обеспечат семьям погибших военных, которые защищали город в 2014 году от боевиков. Гуманитарная акция согласована с местными властями, сообщило РЕН ТВ.

Кумхану сирийские военные вместе с Воздушно-космическими силами России освободили в 2017 году. Теперь город в полной безопасности, однако гуманитарная обстановка остается сложной. Центр примирения враждующих сторон продолжает следить за ситуацией и оказывать помощь пострадавшим, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Виноградов
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьРоссияСирия
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