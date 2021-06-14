Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийскую Кумхану
Военные из российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарную помощь в город Кумхана, сообщили РИА Новости.
Поддержку обеспечат семьям погибших военных, которые защищали город в 2014 году от боевиков. Гуманитарная акция согласована с местными властями, сообщило РЕН ТВ.
Кумхану сирийские военные вместе с Воздушно-космическими силами России освободили в 2017 году. Теперь город в полной безопасности, однако гуманитарная обстановка остается сложной. Центр примирения враждующих сторон продолжает следить за ситуацией и оказывать помощь пострадавшим, пишет RT.
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