ТОФ начал развертывание для учений с участием 40 кораблей

«Силы Тихоокеанского флота приступили к развертыванию из пунктов базирования в назначенные районы в рамках плановых двусторонних учений», — говорится в сообщении.

Маневры пройдут в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей под общим руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины. В них задействовано почти 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, около 20 самолетов и вертолетов морской авиации, подразделения морской пехоты, расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», пишет 360.ru.

Учения впервые станут двусторонними, поскольку они разыгрываются между Приморской флотилией разнородных сил и объединенным командованием Войск и сил на Северо-востоке РФ. В ходе маневров моряки отработают противолодочные действия, организацию обороны отрядов кораблей, совместные ракетные удары по судам условного противника, а также потренируются в отражении нападения БПЛА и безэкипажных катеров.

