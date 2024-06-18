ТОФ начал развертывание для учений с участием 40 кораблей
Развертывание сил Тихоокеанского флота началось в рамках учений, которые пройдут 18-28 июня с участием около 40 судов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.
«Силы Тихоокеанского флота приступили к развертыванию из пунктов базирования в назначенные районы в рамках плановых двусторонних учений», — говорится в сообщении.
Маневры пройдут в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей под общим руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины. В них задействовано почти 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, около 20 самолетов и вертолетов морской авиации, подразделения морской пехоты, расчеты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», пишет 360.ru.
Учения впервые станут двусторонними, поскольку они разыгрываются между Приморской флотилией разнородных сил и объединенным командованием Войск и сил на Северо-востоке РФ. В ходе маневров моряки отработают противолодочные действия, организацию обороны отрядов кораблей, совместные ракетные удары по судам условного противника, а также потренируются в отражении нападения БПЛА и безэкипажных катеров.
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