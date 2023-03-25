Российские вертолеты ударили по украинским критически важным объектам

Российские вертолеты Ми-35 и Ми-24 поразили критически важные объекты Украины на краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Вооружённые силы РФ уничтожили два склада ВСУ

Отмечается, что цели были вскрыты расчетами разведывательных беспилотников «Орлан-30».

«После получения данных разведки экипажи вертолетов ... в ходе боевого вылета применили управляемые авиационные ракеты», — цитирует Савчука ТАСС.

Все цели противника были поражены.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссияСпецоперацияВертолеты

Горячие новости

Все новости

партнеры