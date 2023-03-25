Российские вертолеты ударили по украинским критически важным объектам
25 марта 202305:25
Российские вертолеты Ми-35 и Ми-24 поразили критически важные объекты Украины на краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
Отмечается, что цели были вскрыты расчетами разведывательных беспилотников «Орлан-30».
«После получения данных разведки экипажи вертолетов ... в ходе боевого вылета применили управляемые авиационные ракеты», — цитирует Савчука ТАСС.
Все цели противника были поражены.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru