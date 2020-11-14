Российские вертолеты обеспечили сопровождение миротворцев в Горис и Степанакерт
Вертолеты армейской авиации Воздушно-космических сил России Ми-8 и Ми-24 обеспечили сопровождение военизированных колонн миротворческих подразделений на марше в Нагорный Карабах. Об этом информирует Минобороны РФ на своем сайте.
«Летчики вертолетной эскадрильи выполнили задачи по прикрытию и сопровождению колонн миротворческих сил, совершающих марши по маршрутам с аэродрома Эребуни в населенные пункты Горис и Степанакерт», — сообщает ведомства.
Задача пилотов вертолетов – вести воздушный мониторинг и обеспечить контроль прекращение огня в зоне нагорнокарабахского конфликта. Также вертолетчики доставляют материально-техническое имущество и личный состав, сообщает Газета.ru.
Ранее политолог Алексей Мухин в эфире НСН прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе.
«Это было предсказуемо. Никол Пашинян не готовился к этому вооруженному конфликту два года, Азербайджан готовился, и вот вам результат. К сожалению, чудес не бывает, и здесь их тоже не произошло», – отметил в интервью НСН Алексей Мухин.
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