Российские вертолеты обеспечили сопровождение миротворцев в Горис и Степанакерт

«Летчики вертолетной эскадрильи выполнили задачи по прикрытию и сопровождению колонн миротворческих сил, совершающих марши по маршрутам с аэродрома Эребуни в населенные пункты Горис и Степанакерт», — сообщает ведомства.

Задача пилотов вертолетов – вести воздушный мониторинг и обеспечить контроль прекращение огня в зоне нагорнокарабахского конфликта. Также вертолетчики доставляют материально-техническое имущество и личный состав, сообщает Газета.ru.

Ранее политолог Алексей Мухин в эфире НСН прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе.

«Это было предсказуемо. Никол Пашинян не готовился к этому вооруженному конфликту два года, Азербайджан готовился, и вот вам результат. К сожалению, чудес не бывает, и здесь их тоже не произошло», – отметил в интервью НСН Алексей Мухин.

