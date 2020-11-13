Пашинян рассказал о главной причине принятия соглашения по Карабаху
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отсутствие защиты в Степанакерте стало краеугольным камнем для подписания соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Об этом премьер-министр рассказал в интервью Общественному телевидению.
По словам Пашиняна, в случае отказа принять условия договора до 30 тысяч военных ВС Армении могли остаться в окружении сил противника.
Кроме того, по мнению армянского премьера, другие города в непризнанной Нагорно-Карабахской республике пали, «если бы война не была остановлена в течение часов».
Пашинян отметил, что войска обороны НКР никак не могли бы повлиять на обстановку, так как противник заходил с тыла.
Президенты России, Армении и Азербайджана в ночь на вторник подписали соглашение о прекращении огня в зоне карабахского конфликта. По условиям договора, Азербайджан и Армения с 10 ноября полностью останавливают военные действия, остаются на занятых позициях и обязаны обменяться военнопленными. Кроме того, соглашение предусматривает размещение российских миротворческих сил в зоне конфликта.
Ереван согласился на передачу азербайджанской стороне Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Премьер-министр Армении назвал соглашение «невыразимо болезненным для меня лично и для нашего народа».
После подписания мирного договора в Армении начались протесты. Митингующие требуют аннулировать соглашение и отправить Пашиняна в отставку.
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