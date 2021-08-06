Российские Ту-22М3 отработали удары по «боевикам» на границе с Афганистаном

Российские бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удары по лагерям «боевиков» на учениях в Узбекистане рядом с афганской границей. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что был выполнен плановый полет над военным полигоном в Узбекистане, экипажи взлетели с оперативного аэродрома в Саратовской области и отработали групповые удары по условным целям.