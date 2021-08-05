Украина сообщила о начале активной фазы противоминных учений в Черном море
Военно-морские силы (ВМС) Украины сообщили о начале активной фазы противоминных учений в акватории Черного моря.
«В акватории Черного моря, при участии ВМС Украины, Грузии Болгарии, Азербайджана, США и Морских сил Румынии началась активная фаза многонациональных противоминных учений "Дайв - 2021"», - говорится в сообщении пресс-службы украинских ВМС.
Военнослужащие отработают парные водолазные спуски на глубину более 30 м, элементы оказания медпомощи с использованием барокамеры, операции по подводному разминированию, подрывным и техническим работам под водой, противоминным действиям и другим.
Противоминные учения «Дайв-2021», открывшиеся 2 августа в румынском городе Констанца, продлятся в течение недели.
Между тем в министерстве иностранных дел России заявили, что Черное море становится опасным местом из-за возможного военного противостояния, сообщает Ura.ru. По словам главы Четвертого европейского департамента МИД Юрия Пилипсона, учения стран Североатлантического альянса в регионе провоцируют конфликтные ситуации, однако РФ продолжит обеспечение национальной безопасности при помощи дипломатического и других подходов, отмечает РИА ФАН.
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