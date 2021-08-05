Россия увеличила поставки оружия в Центральную Азию из-за обострения в Афганистане

Россия увеличила поставки вооружений странам Центральной Азии для отражения возможных террористических угроз, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на встрече с узбекским коллегой Шухратом Халмухамедовым.

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Герасимов заявил также, что Россия запланировала также ряд совместных военных учений на территории Узбекистана и Таджикистана. Страны намерены прилагать такие усилия «в целях реагирования на обострение обстановки в регионе».

В Афганистане продолжается противостояние сил афганского правительства и «Движения Талибан» (признано террористической организацией в РФ).

Ранее политолог, журналист, руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, какова ситуация на линии фронта, и к каким последствиям может привести приход талибов к власти.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:РоссияГенштаб ВС РФОружие
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