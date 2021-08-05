Россия увеличила поставки оружия в Центральную Азию из-за обострения в Афганистане
Россия увеличила поставки вооружений странам Центральной Азии для отражения возможных террористических угроз, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на встрече с узбекским коллегой Шухратом Халмухамедовым.
Герасимов заявил также, что Россия запланировала также ряд совместных военных учений на территории Узбекистана и Таджикистана. Страны намерены прилагать такие усилия «в целях реагирования на обострение обстановки в регионе».
В Афганистане продолжается противостояние сил афганского правительства и «Движения Талибан» (признано террористической организацией в РФ).
Ранее политолог, журналист, руководитель Центра изучения афганской политики Андрей Серенко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, какова ситуация на линии фронта, и к каким последствиям может привести приход талибов к власти.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,4 млн+67 719 / сут.
Умерли
163 тыс.+2 372 / сут.
Выздоровели
5,7 млн+59 429 / сут.
- В Дании сообщили о временно потерявшей ход российской подлодке
- Мурашко заявил, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется
- Посольство рекомендовало россиянам воздержаться от поездок по Греции из-за пожаров
- Суд вынес обвинительный приговор в отношении Калви и Дельпаля
- МКС поменяла ориентацию после инцидента с модулем «Наука»
- Россиянка Анжелика Сидорова взяла серебро Олимпиады-2020 в прыжках с шестом
- Суд Украины арестовал 13 российских самолетов за полеты в Крым
- Россиян предупредили о риске утонуть в мусоре
- Россия превзошла по медалям свой результат на Олимпиаде-2016 в Рио
- Мишустин назначил нового торгового представителя России в Швейцарии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru