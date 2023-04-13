Российские Су-25 уничтожили украинские штурмовые группы на Краснолиманском направлении

Российские штурмовики Су-25 уничтожили штурмовые группы ВСУ в районе села Червона Диброва в Краснолиманском районе. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

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Расчеты беспилотников группировки «Центр» вскрыли на этом участке штурмовые группы украинских 95-й десантно-штурмовой бригады и 5-й бригады нацгвардии, пишет Газета.ру.

«При получении данных экипажи штурмовой авиации Су-25 нанесли ракетный удар — противник уничтожен», — цитирует Савчука РИА Новости.

Кроме того, российские артиллеристы ударили по противнику на Торском участке Краснолиманского направления. Потери в живой силе и технике понесли 25-я воздушно-десантная и 81-я аэромобильная бригады ВСУ, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пивоваров
ТЕГИ:ВСУВооруженные Силы РФСу-25ЛНРСпецоперация

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