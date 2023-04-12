Марочко: ВСУ накапливают силы на Купянском направлении

Украинская армия накапливает силы на купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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«В районе населенного пункта Кисловка отмечается сосредоточение военной техники и живой силы противника», — рассказал эксперт РИА Новости.

По словам офицера, ВСУ развернули полевые кухни и палатки для проживания военнослужащих, пишет «Свободная пресса».

Согласно предварительным оценкам, численность личного состава украинских войск на этом участке составляет около трех батальонно-тактических групп. В одну такую группу входят 600-800 бойцов, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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