Марочко: ВСУ накапливают силы на Купянском направлении
Украинская армия накапливает силы на купянском направлении в Харьковской области. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В районе населенного пункта Кисловка отмечается сосредоточение военной техники и живой силы противника», — рассказал эксперт РИА Новости.
По словам офицера, ВСУ развернули полевые кухни и палатки для проживания военнослужащих, пишет «Свободная пресса».
Согласно предварительным оценкам, численность личного состава украинских войск на этом участке составляет около трех батальонно-тактических групп. В одну такую группу входят 600-800 бойцов, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru