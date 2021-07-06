Российские стратегические ракетоносцы подняты по тревоге
В России начались плановые летно-тактические учения, в ходе которых подняты по тревоге авиационные части дальней авиации в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях, сообщает Минобороны РФ.
В учениях задействовано около 20 единиц авиатехники. Это как стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, так и самолеты-заправщики Ил-76.
Военные отработают перебазирование авиационной техники на оперативные аэродромы, выполнят полеты с дозаправкой в воздухе.
Ранее Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН гневно высказался об обстановке в российском авиастроении.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru