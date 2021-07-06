Российские стратегические ракетоносцы подняты по тревоге

В России начались плановые летно-тактические учения, в ходе которых подняты по тревоге авиационные части дальней авиации в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях, сообщает Минобороны РФ.

Ракетоносцы Ту-95МС пролетели над Тихим океаном в сопровождении японских самолетов

В учениях задействовано около 20 единиц авиатехники. Это как стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, так и самолеты-заправщики Ил-76.

Военные отработают перебазирование авиационной техники на оперативные аэродромы, выполнят полеты с дозаправкой в воздухе.

Ранее Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН гневно высказался об обстановке в российском авиастроении.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Сергей Пивоваров
ТЕГИ:ВВС РоссииМинобороны РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры