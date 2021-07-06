Российские стратегические ракетоносцы подняты по тревоге

В учениях задействовано около 20 единиц авиатехники. Это как стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, так и самолеты-заправщики Ил-76.

Военные отработают перебазирование авиационной техники на оперативные аэродромы, выполнят полеты с дозаправкой в воздухе.

Ранее Герой России, летчик-испытатель Магомед Толбоев в эфире НСН гневно высказался об обстановке в российском авиастроении.

