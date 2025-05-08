МО РФ: Украина 488 раз нарушила режим прекращения огня

По данным ведомства, всего было зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня. В том числе, ВСУ 173 раза обстреляли позиции российской армии из ствольной артиллерии, танков и миномётов, четыре раза - с применением РСЗО.

Также зафиксировано 300 ударов и сбросов боеприпасов с БпЛА.

«Действия украинской стороны подтверждают стремление киевского режима не допустить урегулирования конфликта мирным путём», - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что российские войска зеркально реагируют на нарушения ВСУ.

Ранее началось объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летия Великой Победы, которое будет действовать с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

