Российские средства ПВО сбили украинские Су-25 и Ми-8
Средства противовоздушной обороны РФ за сутки сбили украинские самолет Су-25 и вертолет Ми-8. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Отмечается, что самолет был сбит в районе Сергеевки в Донецкой народной республике, вертолет — близ Харькова, пишет RT.
Кроме того, российские военные сбили семь украинских беспилотников в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.
«Также в районах населенных пунктов Малая Камышеваха и Каменка Харьковской области перехвачены две украинские ракеты реактивной системы залпового огня "Смерч"», — добавил Конашенков.
Накануне ВС РФ сбили украинский Су-25 и шесть беспилотных летательных аппаратов противника, напоминает Свободная пресса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 526 / сут.
Умерли
379 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 486 / сут.
- В Карелии отменили масочный режим
- Российские кинотеатры начнут показывать отечественные сериалы
- Германия передаст Украине системы ПВО IRIS-T
- Опасно для жизни: Диетолог раскрыла вредные свойства мёда
- Российские средства ПВО сбили украинские Су-25 и Ми-8
- В Совфеде оценили сроки проведения референдумов о присоединении Донбасса и юга Украины к России
- В МИД заявили, что поставки оружия Киеву повышают риски столкновения с США
- В российских магазинах IKEA откроются отделы возврата
- Фрегат «Адмирал Головко» с гиперзвуковыми «Цирконами» поступит на Севфлот в 2022 году
- В ДНР исключили обмен пленных иностранных бойцов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru