Российские средства ПВО сбили украинские Су-25 и Ми-8

Средства противовоздушной обороны РФ за сутки сбили украинские самолет Су-25 и вертолет Ми-8. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

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Отмечается, что самолет был сбит в районе Сергеевки в Донецкой народной республике, вертолет — близ Харькова, пишет RT.

Кроме того, российские военные сбили семь украинских беспилотников в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.

«Также в районах населенных пунктов Малая Камышеваха и Каменка Харьковской области перехвачены две украинские ракеты реактивной системы залпового огня "Смерч"», — добавил Конашенков.

Накануне ВС РФ сбили украинский Су-25 и шесть беспилотных летательных аппаратов противника, напоминает Свободная пресса.

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ФОТО: Минобороны РФ
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