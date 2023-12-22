Российские средства ПВО перехватили украинские дроны над Калужской областью

По данным ведомства, инцидент произошёл около 13:50 мск 22 декабря. Позже в министерстве добавили, что около 14:00 мск над регионом были перехвачены ещё два украинских дрона.

Кроме того, в это же время украинский беспилотник самолётного типа был уничтожен над территорией Брянской области.

Ранее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО сбили над акваторией Азовского моря украинскую ракету, чьей конечной целью были объекты на территории РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

