Российские средства ПВО перехватили украинские дроны над Калужской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Калужской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным ведомства, инцидент произошёл около 13:50 мск 22 декабря. Позже в министерстве добавили, что около 14:00 мск над регионом были перехвачены ещё два украинских дрона.
Кроме того, в это же время украинский беспилотник самолётного типа был уничтожен над территорией Брянской области.
Ранее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО сбили над акваторией Азовского моря украинскую ракету, чьей конечной целью были объекты на территории РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru