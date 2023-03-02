СМИ: Aliexpress заблокировал продажу дронов для россиян

Отмечается, что уже приобретённые коптеры будут ограничены в функционале.

Кроме того, DJI удалила приложения для управления дронами из российского AppStore. Если клиент успел скачать его до блокировки, то всё будет в порядке, но могут возникнуть сложности с покупкой комплектующих.

Также Mash пишет, что в ответ на жалобы компания DJI отвечает, что «не предоставляет услуги по какой-либо военной деятельности».

Ранее гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что компания ведёт технические консультации с Индией по производству в стране беспилотных летательных аппаратов, пишет журнал «Профиль».