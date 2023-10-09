Российские силы пресекли деятельность украинской ДРГ в районе Вербового

В ведомстве указали, что на запорожском направлении российские силы нанесли «огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино Запорожской области».

Уточняется, что на данном направлении были уничтожены более 15 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины и два автомобиля, а также гаубица Д-30.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские войска отразили пять атак ВСУ за сутки близ Работино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

