Российские силы пресекли деятельность украинской ДРГ в районе Вербового
Деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) была пресечена Вооружёнными силами РФ в районе Вербового в Запорожской области, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ведомстве указали, что на запорожском направлении российские силы нанесли «огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино Запорожской области».
Уточняется, что на данном направлении были уничтожены более 15 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины и два автомобиля, а также гаубица Д-30.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российские войска отразили пять атак ВСУ за сутки близ Работино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru