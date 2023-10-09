Десантники под Артемовском взяли в плен пять обучавшихся в Британии солдат ВСУ
Российские десантники захватили опорный пункт ВСУ под Артемовском и взяли в плен пять солдат противника. Об этом сообщили в Минобороны.
«Ивановские десантники захватили в плен военнослужащих ВСУ, проходивших первичную военную подготовку в Великобритании», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
В Минобороны уточнили, что бойцы ивановского подразделения «Шторм» небольшой группой приблизились к окопам, в которых находились около 15 солдат ВСУ. Во время боя российские десантники закрепились на позициях противника и взяли пленных.
Ранее стало известно, что в Донбассе украинские военные сдались в плен российским разведчикам всем опорным пунктом, на позиции РФ вышли 17 бойцов противника, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru