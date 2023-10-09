Десантники под Артемовском взяли в плен пять обучавшихся в Британии солдат ВСУ

Российские десантники захватили опорный пункт ВСУ под Артемовском и взяли в плен пять солдат противника. Об этом сообщили в Минобороны.

Российские военные взяли в плен две группы бойцов ВСУ под Артемовском

«Ивановские десантники захватили в плен военнослужащих ВСУ, проходивших первичную военную подготовку в Великобритании», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

В Минобороны уточнили, что бойцы ивановского подразделения «Шторм» небольшой группой приблизились к окопам, в которых находились около 15 солдат ВСУ. Во время боя российские десантники закрепились на позициях противника и взяли пленных.

Ранее стало известно, что в Донбассе украинские военные сдались в плен российским разведчикам всем опорным пунктом, на позиции РФ вышли 17 бойцов противника, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
ТЕГИ:ПленныеВСУВооруженные Силы РФСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры