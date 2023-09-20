Российские РЭБ отключают электронику в украинских самолетах

Системы радиоэлектронной борьбы России успешно выключают электронику в самолетах украинской армии, сообщает РИА Новости.

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Комплекс РЭБ «Красуха» способен полностью подавить работу бортового радиоэлектронного оборудования истребителей и штурмовиков Украины. Из-за этого экипажи вынуждены отказываться от выполнения задач и возвращаться на базу.

При этом пилотам приходится возвращаться по наземным ориентирам, поскольку навигация не работает.

Ранее российские средства РЭБ за сутки уничтожили и подавили 24 беспилотника ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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