Российские разведчики посадили украинский дрон на краснолиманском направлении
27 ноября 202217:02
Разведчики группировки «Отважные» («О») посадили украинский дрон на краснолиманском направлении. Об этом сообщается в Telegram -канале «Военкоры русской весны».
Стало известно, что разведывательный беспилотник «Фурия», принадлежаций Вооруженным силам Украины (ВСУ), посажен российскими военными с помощью системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Ранее нефтегавань «Шесхарис» в Новороссийске атакована украинским морским беспилотником, сообщает Telegram-канал Mash.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 918 / сут.
Умерли
392 тыс.+51 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 174 / сут.
- После обстрела в белгородском городе Шебекино нет света и воды
- Российские разведчики посадили украинский дрон на краснолиманском направлении
- Песков напомнил об отказе поставок российской нефти установившим потолок цен странам
- Захарова резко парировала вопрос депутата Сейма Латвии о русской нации
- В Кремле отреагировали на резолюцию Европарламента об РФ - «спонсоре терроризма»
- Песков признал диалог России и Турции по Сирии при существующих разногласиях
- Минобороны РФ: Уничтожен склад с более чем 100 снарядами для РСЗО HIMARS
- Без света, воды и железной дороги. Зачем Россия продолжает наносить удары по Украине?
- Власти Польши заявили об отсутствии данных о возможном нападении России
- В Кривом Роге полностью прекратила работу железная дорога
27 ноября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru