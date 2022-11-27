Российские разведчики посадили украинский дрон на краснолиманском направлении

Разведчики группировки «Отважные» («О») посадили украинский дрон на краснолиманском направлении. Об этом сообщается в Telegram -канале «Военкоры русской весны».

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Стало известно, что разведывательный беспилотник «Фурия», принадлежаций Вооруженным силам Украины (ВСУ), посажен российскими военными с помощью системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее нефтегавань «Шесхарис» в Новороссийске атакована украинским морским беспилотником, сообщает Telegram-канал Mash.

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