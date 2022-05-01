Российские ракеты «Оникс» уничтожили ангар с западным оружием под Одессой
ВС РФ уничтожили на военном аэродроме в районе Одессы ангар с американскими и европейскими вооружениями и боеприпасами. Российские военные применили ракеты «Оникс», заявил на утреннем брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков 1 мая.
Ракеты Вооруженных Сил России разрушили взлетно-посадочную полосу.
Российские средства ПВО поразили два украинских Су-24М и 12 беспилотников.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Петровское Харьковской области сбиты два бомбардировщика Су-24М воздушных сил Украины. Также в течение ночи уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Межевая, Новобогдановка, Мироград, Широкая Балка, Приютное, Торское, Старомихайловская, Балаклея и Харцизск», — цитирует Конашенкова РИА Новости.
На счету российской военной авиации также две украинские системы ПВО С-300, две украинских баллистических ракеты «Точка-У», сбитых в небе над населенным пунктом Токмак Запорожской области.
Также с помощью высокогорных ракет поражены семь военных объектов Украины, в том числе три склада ракетного вооружения и боеприпасов, подчеркнул представитель Минобороны РФ.
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