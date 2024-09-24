Российские морпехи ликвидировали группу разведчиков ВСУ под Курском
Российские морские пехотинцы уничтожили разведгруппу ВСУ к северо-востоку от села Кременное в Курской области. Об этом рассказал представитель российского силового ведомства в беседе с РИА Новости.
«Бойцы 810-й бригады морской пехоты ЧФ... ликвидировали группу украинских разведчиков из восьми человек», — отметил собеседник агентства.
Группа противника была уничтожена в результате стрелкового боя. Отмечается, что разведчики принадлежали к 41-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.
Ранее в Курской области морпехи из состава группировки «Север» захватили образцы западного вооружения, используемого противником, в том числе американский автоматический станковый гранатомет MK-19 и многозарядный гранатомет RDS-40 турецкого производства, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru