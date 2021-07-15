Российские истребители сопроводили бомбардировщики США над акваторией Берингова моря

Сегодня над нейтральными водами Берингова моря обнаружились три воздушные цели, которые приближались к государственной границе России. Экипажи российских истребителей распознали их. Выяснилось, что это стратегические бомбардировщики В-52Н командования глобальных ударов ВВС США.

Истребители России МиГ-31 и Су-35 сопроводили американских бомбардировщиков. Как сообщили в Минобороны России, государственная граница не нарушена.

После разворота бомбардировщиков США от госграницы нашей страны российские истребители совершили посадку на аэродромах базирования.

Ранее эксперт предрек новые провокации НАТО в Черном море.







