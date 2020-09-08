Российские и сербские военные прибудут на учения в Белоруссию

Минобороны Белоруссии заявило, что военные России и Сербии прибудут в республику 10-15 сентября на совместные учения.

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Как отметило белорусское военное ведомство в своем телеграм-канале, военные учения пройдут на полигоне «Брестский».

В Белоруссии массовые протесты начались после объявления ЦИКом результатов по президентским выборам. По данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайший соперник Светлана Тихановская – около 10%.


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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:БелоруссияМинобороныРоссия
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