Российские и сербские военные прибудут на учения в Белоруссию
8 сентября 202011:11
Святослав Павлов
Минобороны Белоруссии заявило, что военные России и Сербии прибудут в республику 10-15 сентября на совместные учения.
Как отметило белорусское военное ведомство в своем телеграм-канале, военные учения пройдут на полигоне «Брестский».
В Белоруссии массовые протесты начались после объявления ЦИКом результатов по президентским выборам. По данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайший соперник Светлана Тихановская – около 10%.
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8 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru