Российские и белорусские истребители выполнили полёт вдоль госграницы Белоруссии

Минобороны Белоруссии заявило о наращивании состава дежурных сил ПВО, а также совместном патрулировании государственной границы авиацией ВВС республики и ВКС России, сообщает пресс-служба ведомства.

Белоруссия получила из России модернизированные гаубицы

В сообщении говорится, что данное решение было принято в связи с участившимися случаями полётов авиации вблизи госграницы республики и в интересах предотвращения её нарушения.

Также в белорусском министерстве рассказали, что 25 ноября был выполнен полёт смешанной тактической группы вдоль госграницы, в состав которой вошли истребители Су-30СМ Белоруссии и России.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью телеканалу Al Jazeera заявил, что на территории республики не будет никаких российских военных баз.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГраницаИстребителиРоссияБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры