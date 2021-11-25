Российские и белорусские истребители выполнили полёт вдоль госграницы Белоруссии

В сообщении говорится, что данное решение было принято в связи с участившимися случаями полётов авиации вблизи госграницы республики и в интересах предотвращения её нарушения.

Также в белорусском министерстве рассказали, что 25 ноября был выполнен полёт смешанной тактической группы вдоль госграницы, в состав которой вошли истребители Су-30СМ Белоруссии и России.

Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью телеканалу Al Jazeera заявил, что на территории республики не будет никаких российских военных баз.