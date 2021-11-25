Российские и белорусские истребители выполнили полёт вдоль госграницы Белоруссии
Минобороны Белоруссии заявило о наращивании состава дежурных сил ПВО, а также совместном патрулировании государственной границы авиацией ВВС республики и ВКС России, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что данное решение было принято в связи с участившимися случаями полётов авиации вблизи госграницы республики и в интересах предотвращения её нарушения.
Также в белорусском министерстве рассказали, что 25 ноября был выполнен полёт смешанной тактической группы вдоль госграницы, в состав которой вошли истребители Су-30СМ Белоруссии и России.
Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью телеканалу Al Jazeera заявил, что на территории республики не будет никаких российских военных баз.
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