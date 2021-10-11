Белоруссия получила из России модернизированные гаубицы
Министерство обороны Белоруссии заявило, что в белорускую армию из России поступили обновлённые самоходные артиллерийские гаубицы 2С3М «Акация», сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что капитальный ремонт выполнил завод-изготовитель «Уральский завод транспортного машиностроения», который полностью заменил все узлы и агрегаты, а также установил приборы химической разведки и ночного видения, современные средства связи белорусского производства.
В белорусском Минобороны добавили, что обновлённые 152-миллиметровые гаубицы «Акация» получила 11 отдельная механизированная бригада.
Ранее Белоруссия получила от России партию бронетранспортёров БТР-82А, которые поступят на вооружение 120-й отдельной механизированной бригады.
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