Белоруссия получила из России модернизированные гаубицы

Министерство обороны Белоруссии заявило, что в белорускую армию из России поступили обновлённые самоходные артиллерийские гаубицы 2С3М «Акация», сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что капитальный ремонт выполнил завод-изготовитель «Уральский завод транспортного машиностроения», который полностью заменил все узлы и агрегаты, а также установил приборы химической разведки и ночного видения, современные средства связи белорусского производства.

В белорусском Минобороны добавили, что обновлённые 152-миллиметровые гаубицы «Акация» получила 11 отдельная механизированная бригада.

Ранее Белоруссия получила от России партию бронетранспортёров БТР-82А, которые поступят на вооружение 120-й отдельной механизированной бригады.