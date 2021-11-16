Глава Минобороны Белоруссии заявил, что в стране не нужны российские военные базы

По его словам, сама Россия находится рядом и, при необходимости, часть её сил и средств будут на территории Белоруссии.

«А зачем они нам здесь нужны? У нас есть понятие региональная группировка войск, в которую входит вся армия Вооруженных Сил Республики Беларусь и часть сил и средств от РФ, которых вполне, по нашим расчетам, достаточно», — подчеркнул министр.

Хренин также похвалил российский ракетный комплекс «Искандер» и отметил, что хотел бы иметь их в белорусской армии, однако, при необходимости, под конкретные задачи можно комплексы из региональной группировки войск.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между Москвой и Минском идёт активный диалог о поставке в республику российских оперативно-тактических комплексов (ОТРК) «Искандер», сообщает «Свободная пресса».

