Глава Минобороны Белоруссии заявил, что в стране не нужны российские военные базы
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью телеканалу Al Jazeera заявил, что на территории республики не будет никаких российских военных баз. Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале белорусского военного ведомства.
По его словам, сама Россия находится рядом и, при необходимости, часть её сил и средств будут на территории Белоруссии.
«А зачем они нам здесь нужны? У нас есть понятие региональная группировка войск, в которую входит вся армия Вооруженных Сил Республики Беларусь и часть сил и средств от РФ, которых вполне, по нашим расчетам, достаточно», — подчеркнул министр.
Хренин также похвалил российский ракетный комплекс «Искандер» и отметил, что хотел бы иметь их в белорусской армии, однако, при необходимости, под конкретные задачи можно комплексы из региональной группировки войск.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между Москвой и Минском идёт активный диалог о поставке в республику российских оперативно-тактических комплексов (ОТРК) «Искандер», сообщает «Свободная пресса».
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