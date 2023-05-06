Российские дроны-камикадзе «Привет-82» будут отправлять на передовую из единого хаба

«У нашего беспилотника большая дальность хода, около 30 километров, мы можем базироваться не на линии боевого соприкосновения, а в тылу. То есть старт БПЛА осуществляется в 15-20 километрах от линии фронта из пункта запуска», — указал собеседник агентства.

Хаб может одновременно обслуживать несколько подразделений. Таким образом, на передовой для запусков дронов понадобятся лишь очки, пульт управления и оператор, который подключится к беспилотнику. Жернов указал, что из хаба можно направить подразделению до нескольких дронов-камикадзе. Кроме того, возможна передача управления беспилотником от одного оператора другому, однако смена курса в полете не предусмотрена.

Испытания дронов и системы «Подхват» уже завершились, первая партия из десятков аппаратов отправится на передовую в течение месяца.

