На Урале разработали дрон «Упырь» для ударов в глубине фронта

«Главной задачей нашей разработки являются удары по противнику на тактическую глубину в целях изоляции зоны боевых действий. То есть хотим перекрыть условный квадрат от возможности подвоза боекомплекта, личного состава и техники, чтобы сделать ведение боя для противника максимально сложным», — поделился собеседник агентства.

Кроме того, цель дронов — танки, которые работают с закрытых огневых позиций и недоступны для расчетов противотанковых управляемых ракет. Беспилотник «Упырь» может нести гранаты к РПГ-7, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М, осколочно-фугасные заряды, отмечает телеканал «360». Часть деталей для беспилотника — антенны и некоторые элементы корпуса — сделана с помощью 3D-принтеров.

Первая партия аппаратов успешно прошла испытания в зоне проведения специальной военной операции, пишет Ura.ru. Собеседник ТАСС отметил, что производство полностью некоммерческое и пока работает в интересах нескольких подразделений.

