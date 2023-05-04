На Урале разработали дрон «Упырь» для ударов в глубине фронта
FPV-дрон «Упырь» с видом «от первого лица» разработали в Свердловской области, беспилотник предназначен для атак в глубине фронта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя предприятия-производителя.
«Главной задачей нашей разработки являются удары по противнику на тактическую глубину в целях изоляции зоны боевых действий. То есть хотим перекрыть условный квадрат от возможности подвоза боекомплекта, личного состава и техники, чтобы сделать ведение боя для противника максимально сложным», — поделился собеседник агентства.
Кроме того, цель дронов — танки, которые работают с закрытых огневых позиций и недоступны для расчетов противотанковых управляемых ракет. Беспилотник «Упырь» может нести гранаты к РПГ-7, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М, осколочно-фугасные заряды, отмечает телеканал «360». Часть деталей для беспилотника — антенны и некоторые элементы корпуса — сделана с помощью 3D-принтеров.
Первая партия аппаратов успешно прошла испытания в зоне проведения специальной военной операции, пишет Ura.ru. Собеседник ТАСС отметил, что производство полностью некоммерческое и пока работает в интересах нескольких подразделений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru