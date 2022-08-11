Российские десантники захватили опорный пункт украинских войск

Российские десантники успешно захватили опорный пункт украинских силовиков. Министерство обороны РФ обнародовало кадры выполнения задачи.

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По данным военного ведомства, россияне выяснили местоположение противника в ходе разведки. Командир разведчиков, получив сведения, принял решение выбить ВСУ из опорного пункта. Десантники провели наступление при поддержке боевой машины БМД-2К-АУ и противоракетного комплекса, отмечает РЕН ТВ.

В результате российские военные успешно выполнили боевую задачу и освободили территорию. Десантники ликвидировали две единицы бронетехники и более десяти бойцов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаМинобороны РФВооруженные Силы РФ
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