Российские десантники в зоне спецоперации освоили ремонт машин любой сложности
Российские десантники в зоне спецоперации на Украине научились проводить ремонт боевых машин любой сложности. Об этом рассказал командир ремонтного взвода в беседе с РИА Новости.
По словам офицера, военные «освоили в полном объеме» ремонт современных машин БМД-4М и техники на их базе, в том числе замену силовых агрегатов и коробок. Кроме того, ремонтировать боевые машины научились мобилизованные военнослужащие, которые работали водителями.
Собеседник РИА Новости рассказал, как десантники отремонтировали одну из машин, поврежденную осколочным гранатометным выстрелом: военные смогли восстановить топливный бак, масляные трубки, систему охлаждения бака, привод управления.
Командир добавил, что ремонтники поддерживают связь с заводами и конструкторами и обращаются к ним в случае возникновения вопросов.
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