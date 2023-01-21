Российские десантники в зоне спецоперации освоили ремонт машин любой сложности

По словам офицера, военные «освоили в полном объеме» ремонт современных машин БМД-4М и техники на их базе, в том числе замену силовых агрегатов и коробок. Кроме того, ремонтировать боевые машины научились мобилизованные военнослужащие, которые работали водителями.

Собеседник РИА Новости рассказал, как десантники отремонтировали одну из машин, поврежденную осколочным гранатометным выстрелом: военные смогли восстановить топливный бак, масляные трубки, систему охлаждения бака, привод управления.

Командир добавил, что ремонтники поддерживают связь с заводами и конструкторами и обращаются к ним в случае возникновения вопросов.

