В Чечне хотят запустить производство «Джихад-машины» для военных нужд
Чеченские власти ведут переговоры о запуске производства легкого военного автомобиля на базе завода «Чеченавто». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правительство региона.
Там отметили, что автомобиль, который получил название «Джихад-машина», будет проходить испытания в Российском университете спецназа. В правительстве Чечни также рассказали, что работают над вопросом создания в регионе крупного центра по ремонту и обслуживанию военной техники, в том числе бронированной.
Ранее министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов сообщил ТАСС, что власти региона планируют в 2023 году создать первый на юге России автомобильный кластер на базе завода «Чеченавто». По его словам, в регионе также планируется создать индустриальный парк в сфере машиностроения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru