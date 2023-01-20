В Чечне хотят запустить производство «Джихад-машины» для военных нужд

Там отметили, что автомобиль, который получил название «Джихад-машина», будет проходить испытания в Российском университете спецназа. В правительстве Чечни также рассказали, что работают над вопросом создания в регионе крупного центра по ремонту и обслуживанию военной техники, в том числе бронированной.

Ранее министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов сообщил ТАСС, что власти региона планируют в 2023 году создать первый на юге России автомобильный кластер на базе завода «Чеченавто». По его словам, в регионе также планируется создать индустриальный парк в сфере машиностроения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

