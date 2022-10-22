Российские десантники уничтожили батальон ВСУ с македонскими и словенскими танками

Российские десантники уничтожили батальон украинской армии, укомплектованный танками из Македонии и Словении. Об этом сообщает РИА Новости.

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Агентство обнародовало кадры досмотра техники сразу после боя на криворожском направлении.

Одно из десантных подразделений российской армии в результате успешной обороны полностью ликвидировало 1-й механизированный батальон 28-й отдельной механизированной бригады украинских Вооруженных сил. В том числе были уничтожены танки Т-72, поставленные Украине по программе помощи от стран НАТО, многоцелевой транспортер легкий бронированный (МТЛБ) и бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ) противника.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияУкраинаДесантники
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