Кадыров сообщил о взятии в Донбассе укреплений ВСУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» заняли новый рубеж в Донбассе.
По его словам, были захвачены инженерные оборонительные сооружения, «который достаточно долго удерживал противник».
«Ещё один день наступил с хорошими вестями... Наши парни отработали просто образцово и захватили инженерные оборонительные сооружения, получили большое количество трофейного оружия, троих взяли в плен, а наиболее неисправимых уничтожили», - уточнил Кадыров.
Ранее глава Чечни заявил, что под руководством генерала армии Сергея Суровикина спецоперация на Украине завершится успешно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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