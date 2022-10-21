Кадыров сообщил о взятии в Донбассе укреплений ВСУ

По его словам, были захвачены инженерные оборонительные сооружения, «который достаточно долго удерживал противник».

«Ещё один день наступил с хорошими вестями... Наши парни отработали просто образцово и захватили инженерные оборонительные сооружения, получили большое количество трофейного оружия, троих взяли в плен, а наиболее неисправимых уничтожили», - уточнил Кадыров.

Ранее глава Чечни заявил, что под руководством генерала армии Сергея Суровикина спецоперация на Украине завершится успешно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

