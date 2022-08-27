Российские десантники пресекли попытку ВСУ прорваться на Николаевско-Криворожском направлении

Российские военные остановили попытку прорыва украинских силовиков на Николаевско-Криворожском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

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По данным военного ведомства, ВСУ попытались прорваться на Николаевско-Криворожском направлении «силами мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты». Однако подразделения российских десантников остановили противника.

Военнослужащие ВС РФ применили артиллерию, штатное вооружение боевых машин десанта, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы, стрелковое оружие. В результате было ликвидировано более двадцати украинских бойцов и уничтожено более пяти единиц техники.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУМинобороны РФВооруженные Силы РФДесантники
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