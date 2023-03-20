Российские десантники отразили атаку боевых пловцов ВСУ на Днепре

Российские десантники отразили атаку боевых пловцов ВСУ на берегу Каховского водохранилища с помощью антидиверсионного оружия. Об этом сообщил командир подразделения Воздушно-десантных войск РФ в беседе с РИА Новости.

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«Это очень полезная штуковина. Предназначена для уничтожения подводных диверсантов. Используются специальные боеприпасы», — рассказал военный.

Командир подчеркнул, что радиус поражения у оружия под водой — 200 метров, и у противника «нет шансов».

На минувшей неделе артиллеристы Южного военного округа ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ, напоминает РИА ФАН. Бойцы противника попытались форсировать Днепр в районе Каховского водохранилища, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
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