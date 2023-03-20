ЧВК «Вагнер» блокирует перемещения ВСУ на юге Артемовска

На опубликованных агентством кадрах показан момент стрелкового боя за кварталы в южной части города. Боец «Вагнера» уничтожил одного из украинских военных, перемещавшихся в соседнее здание в частном секторе Артемовска, пишет «Свободная пресса».

Ранее СМИ сообщили, что ЧВК начала «бешеный» штурм позиций ВСУ на юге города. По данным военкоров, «Вагнер» ведет наступление по улицам Корсунского и Геологов, бойцов поддерживает артиллерия, отмечает телеканал «360».

