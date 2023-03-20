ЧВК «Вагнер» блокирует перемещения ВСУ на юге Артемовска
Пулеметчики частной военной компании «Вагнер» блокируют перемещение групп противника на юге Артемовска в Донецкой народной республике. Об этом сообщает РИА Новости.
На опубликованных агентством кадрах показан момент стрелкового боя за кварталы в южной части города. Боец «Вагнера» уничтожил одного из украинских военных, перемещавшихся в соседнее здание в частном секторе Артемовска, пишет «Свободная пресса».
Ранее СМИ сообщили, что ЧВК начала «бешеный» штурм позиций ВСУ на юге города. По данным военкоров, «Вагнер» ведет наступление по улицам Корсунского и Геологов, бойцов поддерживает артиллерия, отмечает телеканал «360».
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