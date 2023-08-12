Российские бойцы захватили четыре опорника ВСУ на Купянском направлении

Военные группировки войск «Запад» взяли четыре украинских опорных пункта и пять наблюдательных постов противника на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, передает РИА Новости.

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«Штурмовые группы шестой общевойсковой армии овладели четырьмя опорными пунктами и пятью наблюдательными постами», — отметил Зыбинский.

Кроме того, силы РФ разгромили более взвода пехоты ВСУ в районе Ольшаны.

Также российские бойцы отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении. Противник пытался занять позиции близ Синьковки, Новоселовского и урочища Маньковка.

Ранее подразделения армии России поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе города Запорожье, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВооруженные Силы РФ

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