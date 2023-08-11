Балицкий: Российские военные пресекли попытку танкового прорыва ВСУ
Российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ в направлении Работино и Новоданиловки. Об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, 11 августа около 6 часов утра противник, усилившись танками, попытался продвинуться на этом участке.
«Противник погнал колонну по минным полям, в результате танки начали подрываться, один танк уничтожен нашей артиллерией. Оставшаяся группировка с двумя танками отступила», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Врио губернатора Запорожья добавил, что интенсивность обстрелов со стороны Украины по-прежнему высокая, ВСУ пытаются восстановить силы, однако российские бойцы дают противнику «жесткий отпор».
Ранее войска РФ штурмом взяли Красногоровский вентиляционный ствол шахты «Трудовская» - стратегически важный опорный пункт ВСУ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru