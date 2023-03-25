Российские бойцы уничтожили польскую САУ Krab в ДНР

Российские военные уничтожили на Северском направлении самоходную артиллерийскую установку Krab производства Польши вместе с расчетом. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма в беседе с РИА Новости.

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Позицию польской САУ выявила разведка второго армейского корпуса, удар по цели нанесли реактивной системой залпового огня «Град». Также военные уничтожили наблюдательный пункт и огневую позицию ВСУ из состава 81-й бригады.

Кроме того, на Авдеевском направлении артиллеристы Южного военного округа ликвидировали взводно-опорный пункт противника с живой силой и огневыми средствами. Удар нанесли расчеты батареи гаубицы «Мста-Б».

При этом на Донецком направлении в районе Марьинки силы ЮВО сбили беспилотник и уничтожили в стрелковом бою до восьми пехотинцев противника.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВооруженные Силы РФДНР

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