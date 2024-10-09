Литва усилила оборону на границе с Россией, установив «зубы дракона»
Литва разместила противотанковые заграждения на мосту Панемуне — Советск, который находится недалеко от границы с Россией. Об этом заявил министр обороны Лауринас Касчюнас, отметив, что аналогичные укрепления появились на нескольких переправах через реку Неман.
Министр сообщил, что на одном из мостов установлены бетонные пирамидки, известные как «зубы дракона», которые будут дополнены металлическими балками. Эти конструкции, по его словам, в настоящее время тестируются для оценки их эффективности в сдерживании тяжелой техники.
Касчюнас добавил, что некоторые мосты будут подготовлены к взрыву на случай необходимости, а другие — просто укреплены.
В сентябре министр также сообщил об установке таких заграждений у моста Королевы Луизы, чтобы усилить защиту на действующем пограничном переходе, передает «Радиоточка НСН».
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