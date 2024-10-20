Российские бойцы два месяца продержались в окружении ВСУ

После нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область российские военнослужащие оказались взяты в окружение, находясь два месяца в глубоком тылу, но смогли выбраться и выжить, сообщает РИА Новости.

ВСУ потеряли на Курском направлении более 23 850 военнослужащих

Бойцы пробирались вперед, скрываясь в деревнях и лесах. Мирные жители помогали солдатам водой и едой, рассказывали, где расположился враг.

Окончательно выбраться из окружения помогли бойцы группировки «Север». Они продвинулись на курском направлении и спасли сослуживцев.

Ранее стало известно, что потери украинской стороны на курском направлении за сутки составили 270 человек, сообщили в Минобороны России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:Курская ОбластьВСУРоссийская Армия

Горячие новости

Все новости

партнеры