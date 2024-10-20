Российские бойцы два месяца продержались в окружении ВСУ

Бойцы пробирались вперед, скрываясь в деревнях и лесах. Мирные жители помогали солдатам водой и едой, рассказывали, где расположился враг.

Окончательно выбраться из окружения помогли бойцы группировки «Север». Они продвинулись на курском направлении и спасли сослуживцев.

Ранее стало известно, что потери украинской стороны на курском направлении за сутки составили 270 человек, сообщили в Минобороны России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

