Российские бойцы два месяца продержались в окружении ВСУ
После нападения Вооруженных сил Украины на Курскую область российские военнослужащие оказались взяты в окружение, находясь два месяца в глубоком тылу, но смогли выбраться и выжить, сообщает РИА Новости.
Бойцы пробирались вперед, скрываясь в деревнях и лесах. Мирные жители помогали солдатам водой и едой, рассказывали, где расположился враг.
Окончательно выбраться из окружения помогли бойцы группировки «Север». Они продвинулись на курском направлении и спасли сослуживцев.
Ранее стало известно, что потери украинской стороны на курском направлении за сутки составили 270 человек, сообщили в Минобороны России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Улыбка Путина стала серьезным ударом по врагам РФ
- СМИ: В Атлантическом океане сформировался ураган «Оскар»
- Российские бойцы два месяца продержались в окружении ВСУ
- Трамп: Харрис будет «уволена» сразу после выборов
- СМИ: Погибших в Охотском море отца и сына похоронят в разных местах
- Михалков: Cпецоперация помогла спасти российские элиты
- СМИ: Байден может пригласить Украину в НАТО в случае победы Харрис
- СМИ: Москва может захватить Латвию и часть Литвы за 10 дней
- В Великобритании выразил обеспокоенность покушением на Нетаньяху
- В Telegram рассылается вирус под видом фотографии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru