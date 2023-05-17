Российские артиллеристы забросили на позиции ВСУ листовки с призывом сдаться
Бойцы расчетов реактивных систем залпового огня «Град» Центрального военного округа применили агитационные снаряды по позициям ВСУ в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны.
«Военнослужащие перед нанесением артиллерийских ударов провели залистование специальными агитационными листовками позиций военнослужащих ВСУ с призывами сложить оружие и сдаться», — указали в ведомстве.
Агитационные снаряды представляют собой реактивный боеприпас с боевой частью, в который загружены более тысячи агитационных листовок, отмечает телеканал «360». В материалах содержатся призывы к добровольной сдаче украинских военных, что сохранит им жизнь и «предотвратит бессмысленное кровопролитие».
Между тем офицер Народной милиции ДНР с позывным «Ситх» предположил, что ВСУ начнут наступательные действия на запорожском направлении для атаки на Мариуполь, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru