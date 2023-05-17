Российские артиллеристы забросили на позиции ВСУ листовки с призывом сдаться

«Военнослужащие перед нанесением артиллерийских ударов провели залистование специальными агитационными листовками позиций военнослужащих ВСУ с призывами сложить оружие и сдаться», — указали в ведомстве.

Агитационные снаряды представляют собой реактивный боеприпас с боевой частью, в который загружены более тысячи агитационных листовок, отмечает телеканал «360». В материалах содержатся призывы к добровольной сдаче украинских военных, что сохранит им жизнь и «предотвратит бессмысленное кровопролитие».

Между тем офицер Народной милиции ДНР с позывным «Ситх» предположил, что ВСУ начнут наступательные действия на запорожском направлении для атаки на Мариуполь, пишет Ura.ru.

